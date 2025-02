L'Inter ha subito la possibilità di vendicare il brutto ko del Franchi. L'occasione arriverà lunedì 10 febbraio alle 20.45, quando a San Siro arriverà la Fiorentina per la 24ª giornata di Serie A. Inter-Fiorentina verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.