Ha appena 34 anni François Letexier, l'arbitro designato per la direzione del match di Champions League tra Inter e Salisburgo di martedì valido per la terza giornata del girone D. Letexier, bretone di Bedée, ha diretto l'ultima finale di Supercoppa Europea che ha visto il Manchester City avere la meglio sul Siviglia. Sarà la sua prima direzione in carriera con l'Inter, mentre con le italiane vanta quattro precedenti: due vittorie, un pareggio e una sconfitta il bilancio.