Un'onda d'urto aranciuone si abbatte sulla malcapitata Salernitana, che regge fino a quando i riflessi di Guillermo Ochoa la tengono in piedi. L'Inter non prova neanche a ragionare con la squadra del nuovo arrivato Fabio Liverani e mette sin dall'inizio le cose in chiaro, sprecando un numero di occasioni, anche per merito deel portiere messicano, di cui si perde il conto già nel primo quarto d'ora (su tutte il palo di Marcus Thuram da zero centimetri!).

Poi Carlos Augusto si mette in proprio e decide di iscrivere al tabellino prima Thuram dopo una corsa irrefrenabile verso il fondo e poi Lautaro Martinez, lanciato in porta addirittura da rimessa laterale. Uno due nel giro di due minuti che stende letteralmente i campani, incapaci anche solo di costruire qualcosa che soomigli a un'azione offensiva e costantemente barricati in difesa.

Sul 2-0 l'Inter continua a creare gioco, dando la sensazione di volersi divertire e arriva a trovare anche la terza rete con Denzel Dumfries, al posto giusto e al momento giusto dopo una respinta corta di Ochoa. Un 3-0 con cui si chiude il primo tempo e che sta addirittura stretto ai ragazzi di Simone Inzaghi.