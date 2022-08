Da giovedì 25 parte la prima fase di vendita dei biglietti per Inter-Roma, primo big match di campionato a San Siro valido per la 8ª giornata di campionato: data e orario saranno comunicate il 30 agosto. I biglietti riportano domenica 2 ottobre ore 15.00 “data e ora da definire” e resteranno validi anche per la data e orario definitiva. una prima fase dedicata ad abbonati e soci Inter Club, che sarà seguita da quella per i titolari della tessera Siamo Noi e dalla vendita libera. Di seguito tutte le informazioni.

FASE 1 | ABBONATI E SOCI INTER CLUB

Dalle ore 10.30 di giovedì 25 agosto e fino alla mezzanotte, gli abbonati alla stagione 22-23 e i soci Inter Club attivi potranno acquistare fino a 4 biglietti. Per accedere alla vendita si dovrà utilizzare il numero della tessera SiamoNoi sulla quale è caricato l’abbonamento o il numero della tessera InterClub. Per gli acquisti dei Soci InterClub, tutti gli intestatari dei biglietti dovranno risultare soci InterClub 22-23.

FASE 2 | ANCHE I TITOLARI SIAMO NOI



Dalle ore 10.30 di venerdì 26 aprile e fino alla mezzanotte di lunedì 29 agosto la vendita sarà estesa anche a tutti i titolari SiamoNoi, con tessera richiesta entro lunedì 22 agosto. Potranno acquistare fino a 4 biglietti per amici interisti, anche sprovvisti di tessera SiamoNoi