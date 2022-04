Come anticipato nelle settimane precedenti, Panasonic è diventato l’Official Air Quality Partner dell’Inter per questa stagione. Per inaugurare questa nuova collaborazione, in occasione di Inter-Roma, si terrà il primo evento di marketing per scoprire la nuova tecnologia nanoe X, brevettata proprio dall’azienda giapponese. Il tutto avrà luogo nella Milano Lounge by Turbo e vi prenderanno parte influencer, blogger e una leggenda della storia nerazzurra. La Milano Lounge by Turbo, è infatti la nuova sala hospitality situata nello stadio di San Siro durante le gare interne della squadra di Simone Inzaghi. Un luogo unico che avrà il compito di regalare un’esperienza unica tra musica, design e innovazione per presentare al meglio la nuova tecnologia del colosso nipponico.