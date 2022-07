Dopo l'amichevole con la Milanese e quella in programma per domani contro il Lugano, e in attesa del fischio d'inizio della nuova stagione, l'Inter si appresta a continuare il suo giro di amichevoli contro Lens, Olympique Lione e Villarreal. Se il match contro il Lugano verrà trasmesso su Sportitalia, anche DAZN darà spazio alla squadra di Simone Inzaghi offrendo al pubblico la diretta delle due gare contro le due squadre francesi.

Questo il programma:

Sabato 23 luglio 2022, ore 18.30 – Lens-Inter

Sabato 30 luglio 2022, ore 20.30 – Inter-Lione