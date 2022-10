E' partita oggi, 6 ottobre 2022, la vendita dei biglietti per Inter-Napoli, gara valida per la 16esima giornata di Serie A, in programma mercoledì 4 gennaio 2023, alle ore 20:45, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La vendita dei tagliandi, fa sapere il club azzurro, avverrà secondo le seguenti modalità: inizio vendita da giovedì 06/10/22 dalle ore 10:00; terzo anello blu a 25,00 Euro su vivaticket.it e punti vendita; numero biglietti disponibili al 100%: 4.361; Divieto di acquisto per i residenti in Campania; Nessun obbligo possesso di fidelity card per il settore ospiti.