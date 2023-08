Ieri sera in Curva Nord è stato esposto uno striscione polemico prima del fischio d'inizio di Inter-Monza: "Società, rispetto per gli interisti". La foto è stata pubblicata anche dal profilo instagram ufficiale della Curva. Il riferimento è a questione di rapporti tra il tifo organizzato e il club. Allo striscione ha fatto seguito il silenzio in Curva per poi accendersi alla rete di Martinez. Dopo 15 minuti di silenzio è ripreso il tifo.

Daniele Luongo