Davanti a un Meazza sold-out l'Inter esordisce in campionato con un prezioso 2-0 sul Monza firmato da Lautaro Martinez. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo in questa prima stagionale, nell'ambito del Pallone d'Oro Nerazzurro. Per partecipare al sondaggio basta cliccare QUI.