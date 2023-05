Nei giorni scorsi, in occasione di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League, 23 tifosi cinesi della Beneamata hanno vissuto un'esperienza unica ed esclusiva che si è aperta nel pomeriggio di martedì 16 maggio, con il Meet&Greet a San Siro in compagnia dell’ex difensore nerazzurro Andrea Ranocchia, un incontro immortalato con tante fotografie e autografi, prima di lasciare spazio a tutte le emozioni di Inter-Milan, successo deciso dal gol di Lautaro Martinez.

Tra gli inter fan che hanno avuto accesso a questa esperienza esclusiva, soci Inter Club China e 3 tifosi “speciali” che all’inizio dell’emergenza COVID 19 hanno acquistato le maglie messe all’asta nella raccolta fondi per aiutare la popolazione di Wuhan. Una promessa mantenuta che si è concretizzata con questo speciale invito a Milano in occasione dell’euroderby, un cerchio perfetto visto che le maglie acquistate tre anni fa erano proprio quelle del derby vinto in rimonta per 4-2 nel febbraio 2020.

Oltre alle emozioni del campo, i tifosi ospiti di Inter, hanno avuto l’occasione di fare il tour del Meazza nella mattinata successiva alla sfida di Champions League, per poi chiudere l’esperienza milanese con la visita all’Inter HQ, in Viale della Liberazione. Qui hanno vissuto un’altra esperienza esclusiva, una visita guidata in alcuni dei luoghi più significativi della sede nerazzurra: l’Heritage Room, la Trophy Room e la terrazza dell’Inter HQ dove hanno incontrato il Presidente nerazzurro Steven Zhang.