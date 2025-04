Il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan sarà la quinta gara stagionale dei nerazzurri diretta da Daniele Doveri, che quest'anno ha già arbitrato la squadra di Simone Inzaghi in occasione della vittoria in trasferta per 3-0 a Cagliari, stesso punteggio, ma al contrario, nel match del Franchi con la Fiorentina. Poi, due pareggi contro il Napoli al Maradona e contro il Parma per 2-2 lo scorso 5 aprile. Sono 35 i precedenti complessivi di Doveri con l'Inter, che ha un bilancio di 14 vittorie, 12 pareggi e 9 sconfitte.