Come spesso è accaduto nel corso delle ultime stagioni la sfida tra Inter e Juventus ha regalato polemiche e, soprattutto, calci di rigore, ben sette negli ultimi sei match ufficiali: l’assegnazione di un nuovo giro dagli undici metri vale 2,75 volte la posta su Goldbet. Occhio anche al pericolo cartellino rosso con in campo la formazione di Allegri, che ha ricevuto già ben 5 rossi in 26 turni: un’espulsione nei 90 minuti è data a 3,25.