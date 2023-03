Inizia alle 14 di oggi la prima fase di vendita dei biglietti per la partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Inter e Juventus, al momento in programma martedì 26 aprile alle ore 21. Fino alla mezzanotte di mercoledì 15, tutti gli abbonati alla Serie A 22/23 potranno confermare il loro esatto posto di campionato. Dalle ore 10.30 di giovedì 16 marzo e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, tutti gli abbonati (anche chi ha già confermato il proprio posto) potranno invece acquistare fino a 4 biglietti in un qualsiasi posto disponibile.

Primo rosso centrale – 245 euro

Primo rosso laterale – 175 euro

Secondo rosso – 135 euro

Tribuna arancio 158 – 275 euro

Primo arancio laterale family – 129 euro

Secondo arancio – 129 euro

Dalle ore 10.30 di venerdì 17 marzo e fino alle ore 18.00 dello stesso giorno, tutti i soci Inter Club iscritti alla stagione 22-23 potranno acquistare in esclusiva fino a 4 biglietti in un qualsiasi posto disponibile, purchè tutti gli utilizzatori siano soci inter club. Dalle ore 18.30 di venerdì 17 marzo e fino alla mezzanotte di lunedì 20, ai soci interclub si aggiungeranno i titolari di tessera siamo noi – sottoscritta entra il 10/03 – i quali potranno acquistare fino a 4 biglietti per sé e fino ad altri 3 amici interisti. Dalle ore 10.30 di martedì 21 marzo la vendita libera per tutti, sempre online su inter.it/tickets. I punti vendita saranno invece attivi, per i tagliandi residui, dalle ore 10:30 di mercoledì 22 marzo.