San Siro si appresta ad accogliere circa 150.000 tifosi interisti in soli quattro giorni, tra derby di Coppa Italia di stasera e il match di campionato contro la Roma del grande ex Mourinho in programma sabato prossimo. "Si inizia dal sold out della stracittadina: il Meazza, sarà pieno come mai per una semifinale di Coppa Italia disputata a San Siro. Voci e cuori nerazzurri uniti per spingere la squadra di Simone Inzaghi verso l’obiettivo Finale", si legge su Inter.it.