Come noto, sarà lo Stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara il teatro del test estivo tra l'Inter e il Monaco, in programma sabato 16 luglio alle 20.30. Un match amichevole per il quale, comunica la Spal, è possibile acquistare i biglietti sul portale Vivaticket.com. (qui il link). Inoltre, in relazione alla richiesta di accrediti disabili, è possibile consultare questo sito: le richieste, conclude il club estense, dovranno pervenire dalle ore 12.00 di sabato 9 alle ore 12.00 di mercoledì 13 luglio.