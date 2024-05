In occasione di Hellas Verona-Inter, gara valida per l'ultima giornata di campionato, in programma stasera allo stadio 'Bentegodi', gli Inter Club hanno avuto l'opportunità di incontrare da vicino i calciatori della prima squadra grazie al Meet&Greet organizzato dal Centro Coordinamento della città scaligera. All'evento hanno partecipato circa 40 soci junior, protagonisti di una sessione di autografi con Matteo Darmian e Henrikh Mkhitaryan.