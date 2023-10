Tra i numerosi numeri snocciolati nel bilancio 2022/23 pubblicato ieri dall'Inter, a margine dell'Assemblea dei Soci, figurano anche le cifre del nuovo accordo con Nike fino al 2028. Nello specifico, l'azienda americana verserà al club nerazzurro 21,5 milioni a stagione per esserne lo sponsor tecnico. Un valore non certo altissimo considerando il precedente accordo, di poco inferiore e soprattutto quelli delle big d'Europa. In realtà c'è un dettaglio che va evidenziato iin questa sponsorizzazione: nel 2019 l'Inter ha infatti acquistato da Nike i diritti di licensing e royalties per 6 milioni di euro, scegliendo di 'investire' sulle proprie capacità di vendita di prodotti a marchio nerazzurro.

Inizialmente, bilanci alla mano, anche a causa della pandemia, i risultati non sono stati entusiasmanti ma già in quello 2021/22 la decisione ha pagato primi dividendi significativi, garantendo al club di Viale della Liberazione 6,9 milioni di euro. Nulla a che vedere con i 13,1 milioni ricavati nel bilancio successivo, 2022/23.

Per questa ragione i 21,5 milioni garantiti da Nike per i prossimi anni sono solo la base de nuovo accordo finanziario tra le parti, visto che le previsioni, tra risultati sportivi ed engagement sempre più alto del tifoso, invitano all'ottimismo. Che, in soldoni, potrebbe tradursi in un ricavo complessivo di 27-30 milioni dallo sponsor tecnico.