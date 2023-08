Interpellato ancora una volta sulla questione stadio, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha espresso tutto il suo rammarico per l'ormai definitivo vincolo della Soprintendenza sull'abbattimento del Meazza, vincolo che preclude la possibilità di costruire un nuovo impianto sulle 'spoglie' della Scala del calcio e mette a rischio la permanenza a Milano delle due squadre: "Purtroppo questo vincolo sullo stadio evocato anche dal governo e alcuni dei suoi componenti non aiuta. Era chiaro che il nuovo San Siro non poteva coesistere col vecchio per una questione di spazi.

Vedremo nei prossimi giorni perché dopo le vacanze non ho parlato con le squadre" ha detto alla presentazione dell'edizione 2023 del Fei - Jumping european championship, all'ippodromo di San Siro.