Altro giro, altra amichevole della pre season per l'Inter che domani scenderà in campo per sfidare il Pisa. Il match, in programma venerdì 2 agosto alle 19:30, verrà trasmesso in diretta da DAZN e Inter TV. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet.