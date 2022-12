"La coppia più affidabile è quella Lukaku-Lautaro, ma dovremo vedere come tornerà Lukaku. Tutto dipende da come staranno i giocatori dell'Inter. Ma anche Dzeko ha fatto bene. Se sono in buone condizioni direi di partire col Napoli con la coppia Lukaku-Lautaro". È il pensiero espresso da Fulvio Collovati durante l'intevento su TMW Radio in vista della ripresa del campionato.

Pensando alla ripresa, c'è una squadra su cui punterebbe?

"Ho molti punti interrogativi per via di questa lunga sosta per il Mondiale. Nelle ultime 2-3 amichevoli hanno giocato i ragazzi nella Juve, ma poi si tornerà in campo con i titolari. Anche il Milan ha diversi infortunati, per non parlare dell'Inter. Non saprei rispondere ora. E' solo il Napoli che può pensare di ricominciare male. Sarà una ripresa di campionato difficile, con tanti punti interrogativi".