Il governo italiano, in collaborazione con l’Inter, ha intenzione di condurre e programmare un nuovo progetto di esportazione del marchio Inter Campus nelle Filippine. Inter Campus da anni agisce per la salvaguardia dei bambini nei paesi più poveri del pianeta, fornendo loro la possibilità di studiare e praticare sport, oltre a sostenerli generalmente nel loro percorso di vita. Questo nuovo progetto nelle Filippine sembra essere già a buon punto, questo risulta dalle dichiarazioni rilasciate dall’addetto stampa del presidente del paese del sud-est asiatico, l’avvocato Trixie Cruz-Angeles. Decisivo sembra essere anche l’apporto dell’ambasciatore italiano nella nazione che affaccia sul Pacifico occidentale, Marco Clemente, che ha manifestato entusiasmo per la possibilità concreta che l’Inter compia l’ennesimo passo positivo verso la formazione sociale, sportiva e umana in paesi come le Filippine stesse. Le discussioni tra Cruz-Angeles e Clemente hanno riguardato anche la possibilità di sviluppo di progetti infrastrutturali, lotta al COVID e incremento dell’economia del paese.