Un motivo per sorridere, in un periodo di grande tensione: continua a riscuotere un grandissimo successo l'iniziativa di Inter Campus tra Israele e Palestina, nato nel 2000 con attività a Gerusalemme, Tel Aviv, Ramallah, Hebron, che permette a tanti ragazzi di giocare a calcio con la maglia nerazzurra in un'area particolarmente delicata del mondo. Come riporta il quotidiano La Repubblica, sono infatti triplicati i bambini iscritti. "La situazione qui è quella che è. La tensione oggi è al massimo. Ma è proprio nei momenti più difficili che servono progetti come il nostro", spiega Arturo Cohen, attivo nel progetto. "Facciamo giocare insieme a calcio ragazzini israeliani e palestinesi, uniti dalla maglia nerazzurra e dalla voglia di stare insieme. Li alleniamo, li seguiamo e così facciamo in modo che si conoscano davvero".