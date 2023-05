"Siamo molto felici della nostra collaborazione con il Centro Maria Letizia Verga e siamo molto ammirati dalla loro bravura e dal grandissimo affetto che gli operatori mettono nell’affrontare quotidianamente le sfide. Al Centro si respira veramente un’atmosfera di famiglia e di serenità nel percorso di guarigione che tutti, medici, infermieri, insegnanti, genitori, volontari portano avanti con i bambini, un percorso in cui si inserisce anche il momento del gioco, dello sport come strumento di cura e ne siamo sinceramente onorati". Così Carlotta Moratti, Presidentessa di Inter Campus, riassume la soddisfazione per il progetto dedicato ai bambini e ragazzi del 'Centro Maria Letizia Verga', attivo dal 2012, con un programma che li vede coinvolti in attività di calcio che settimanalmente si svolgono nella palestra, nelle camere e persino nel centro trapianti della struttura monzese. Un contributo prezioso che porta i piccoli pazienti a svolgere un’attività sportiva, utile a livello psicologico perché strumento di svago e socializzazione e a livello fisico per rinforzare i corpi dei bambini sottoposti a cure mediche importanti.

La visita speciale al Centro è stata l’occasione di ripercorrere insieme la storia di questo luogo di eccellenza, nato 43 anni fa grazie all’impegno di Giovanni Verga, papà che perse la piccola Maria Letizia e a cui dedicò la struttura e l’enorme lavoro svolto da allora per potenziare la ricerca, fondamentale per combattere la leucemia e per raggiungere importanti traguardi nella guarigione. Oggi l’85 % dei bambini colpiti da questo tipo di tumore riesce a guarire e a tornare alla normalità.