Grazie a un secondo tempo spettacolare, in cui sono piovute occasioni da gol, l'Inter riesce a superare il Benfica 1-0 al Meazza. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i portoghesi partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. Per votare basta cliccare QUI.