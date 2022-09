E' cominciata oggi, a mezzogiorno, la vendita libera dei biglietti per Inter-Bayern Monaco, gara d'esordio in Champions League della squadra di Simone Inzaghi. I tagliandi, ricorda il sito del club nerazzurro, sono acquistabili per questa giornata solo online su Inter.it/tickets a partire da 40 Euro. Dal giorno successivo, venerdì 2 settembre, saranno acquistabili anche nei punti vendita San Siro Stadio, Inter Store Milano e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Alcune disponibilità restano in vendita nel pacchetto di tre partite, acquistabile da tutti i tifosi in vendita libera senza limitazioni, fino ad esaurimento disponibilità. Per chi vuole risparmiare rispetto all’acquisto dei 3 biglietti singoli e assicurarsi anche il big match contro il Barcellona e la sfida con il Viktoria Plzen, penultima del girone.