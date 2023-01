Sono ancora in vendita gli ultimi biglietti a partire da 5 euro per assistere a Inter-Atalanta, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma stasera a San Siro (kick-off ore 21). Le biglietterie apriranno alle ore 18, mentre sarà possibile accedere all'impianto a partire dalle 19.

L'invito per tutti i tifosi, informa il club milanese, è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, per completare le procedure di controllo all'ingresso. (IMPORTANTE: in base alla Determinazione 5/2023 dell’ONMS, tutti i residenti nella provincia di Bergamo dovranno essere in possesso della tessera del tifoso per poter entrare allo stadio. In particolare: - la tessera del tifoso dell'Atalanta (Dea Card) consentirà l'accesso al settore ospiti (terzo anello blu). - la tessera del tifoso dell'Inter (SIAMO NOI) e la tessera di iscrizione agli Inter Club consentirà ai residenti in provincia di Bergamo l'ingresso a San Siro in tutti i settori, a esclusione del terzo anello blu).