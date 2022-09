Inter e Juventus protagoniste della prima giornata del Social Football Summit. Nel corso del panel 'Branding and lifestyle', i due club hanno portato i loro case experience legati all'esplorazione che numerosi club stanno effettuando nel mondo della moda, del lifestyle, della musica e dell’entertainment, anche e soprattutto per coinvolgere le nuove generazioni. A parlare per i nerazzurri è Roberto Monzani, Media House Director dell’Inter: “Abbiamo una strategia di video basata sugli eventi in particolare. Il campo è ciò che conta di più ma dobbiamo discostarci da questa logica per offrire un prodotto di qualità. Non bisogna parlare della generazione z ma alla generazione z, in questo la Juventus ha fatto un lavoro forte sulla produzione”.