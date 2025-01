Con quattro squadre su cinque già qualificate per le fasi successive, il calcio italiano può guardare con ottimismo all'ultima giornata del girone unico di Champions League. Solo l'aritmetica non qualifica ancora l'Inter direttamente agli ottavi, ma per i bookie l'approdo fra le prime otto è scontato, dopo la vittoria di Praga. C'è già chi pensa all'approdo in finale, offerto a 7,50 su Snai. Fiducia anche nella qualificazione diretta del Milan, sesto e alla quinta vittoria consecutiva su sette partite: i rossoneri pagano 1,18 su Planetwin365. Si sale a 3,75 per l'Atalanta, settima a -1 dagli uomini di Sergio Conceicao. Vale invece 100 l'impresa della Juventus, a forte rischio turno supplementare per i troppi pareggi.

L'Inter è in pole, fra le italiane, anche nella lavagna per il successo finale: i ragazzi di Simone Inzaghi si giocano a 17 su bet365 e 888sport, staccando nettamente l'Atalanta, a 29, e Juventus e Milan a 51. Davanti a tutti il Liverpool, a 5, dominatore del girone unico, seguito dal terzetto Arsenal-Barcellona-Real a 7 volte la posta. Più indietro il Bayern Monaco, a 10, e il Manchester City a 11, nonostante la squadra di Pep Guardiola rischi ancora una clamorosa eliminazione.