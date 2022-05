"Ringrazio tutti i tifosi che oggi sono venuti allo stadio a incitarmi, da napoletano è una gioia immensa. Col tempo la prima cosa che farò è tornare qua, qui è casa mia e non si dimentica mai casa". Lorenzo Insigne saluta il Napoli nell'ultima partita disputata al Maradona, 3-0 contro il Genoa con gol su rigore del capitano degli azzurri e standing ovation al momento della sostituzione, prima del passaggio al Toronto a fine stagione. Intervistato ai microfoni di DAZN, Insigne ha parlato delle offerte rifiutate durante gli anni: "Troppo forte l'amore per città e maglia. Ci sono poi momenti in cui bisogna fare delle scelte. Io e la società purtroppo abbiamo fatto questa scelta, siamo contenti, sia io che loro. Ho dato tutto, non ho rimpianti. I tifosi mi hanno dimostrato sempre l'affetto nei miei confronti, lo porterò sempre dentro. Anche se andrò lontano il mio cuore è qui. Verrò a vedere il Napoli in tribuna o in curva appena possibile, perché questa è casa mia".