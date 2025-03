Lautaro Martinez ha rilanciato in queste ore la catena di solidarietà partita in Argentina dopo l'inondazione che ha colpito Bahia Blanca, sua città natale. Sul proprio profilo Instagram, l'attaccante nerazzurro ha postato il messaggio lanciato attraverso la filiale Esteban Echeverria/Ezeiza "Lautaro Martinez del Racing Club, nella cui sede è stato istituito un centro di raccolta per raccogliere beni di prima necessità da destinare alle popolazioni colpite.

L'alluvione ha causato almeno sedici morti e decine di dispersi, il governo ha indetto tre giorni di lutto nazionale. Anche la moglie del capitano nerazzurro, Agustina Gandolfo, ha utilizzato i propri canali social per rilanciare le iniziative di supporto verso Bahia Blanca.