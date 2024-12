Riprendendo il video messaggio di Donald Trump, mandato in onda ieri durante il sorteggio del Mondiale per Club 2025, Gianni Infantino ha voluto mandare il suo ringraziamento al presidente degli Stati Uniti: "Vorrei ringraziarla, signor Presidente, per la sua fiducia, la sua amicizia e il suo sostegno al calcio negli ​​Stati Uniti - ha scritto il numero uno della FIFA su Instagram -. Grazie anche per le sue potenti parole nei miei confronti. Siamo entrambi vincitori! E organizzeremo la migliore Coppa del Mondo per Club FIFA di sempre nel suo grande Paese nel 2025! Insieme! Uniamo il mondo!".