Durante i sorteggi dei raggruppamenti per il Mondiale del Qatar, non potevano mancare le dichiarazioni del presidente della FIFA Gianni Infantino sulla mancata partecipazione dell'Italia: "Mi viene da piangere - confessa a Rai Sport -, per tutti gli italiani è davvero triste il secondo Mondiale consecutivo senza la Nazionale, l'Italia manca ormai da 12 anni".