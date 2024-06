"Ci vediamo negli Stati Uniti per il nuovo Mondiale per Club. Mi rallegra enormemente vedere come il Real ha confermato con entusiasmo di voler partecipare al nuovo torneo negli Stati Uniti". Con questo messaggio su Instagram il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha risposto al comunicato di ieri del Real Madrid in cui veniva smentita la possibilità (sottolineata da Carlo Ancelotti in un'intervista a Il Giornale) che il Real non partecipasse alla manifestazione.