"Quello che sta accadendo in questo momento è profondamente, ingiusto", ha detto, ai giornalisti a proposito delle tante critiche piovute su questo Mondiale. Critiche che Infantino definisce "ipocrite. Per quello che noi europei abbiamo fatto negli ultimi 3.000 anni dovremmo scusarci per i prossimi 3.000 anni, prima di dare lezioni morali agli altri. Queste lezioni morali sono solo ipocrisia". E sulla questione alcolici ha rincarato la dose: "I tifosi possono sopravvivere senza bere birra per tre ore. Personalmente penso che possiamo sopravvivere senza bere birra per tre ore. In Francia come Spagna o in Scozia" ha concluso.