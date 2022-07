Il direttore Financial Sustainability and Research della UEFA, l'italiano Andrea Traverso, ha illustrato oggi nel corso dell'incontro con la FIGC il piano della riforma voluta dal massimo organismo continentale per mettere in sicurezza il calcio europeo sotto il profilo economico-finanziario. Traverso ha poi esaminato la situazione italiana, ponendo l’accento su alcuni dati preoccupanti: ad esempio, nel biennio 20-21 il calcio europeo ha registrato una perdita di circa 7 miliardi di euro, ma in Italia i club perdono quanto le società inglesi pur fatturando meno della metà. Traverso ha inoltre invitato a ragionare di sistema per mettersi subito al lavoro anticipando anche l’entrata in vigore delle norme UEFA.