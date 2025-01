Non solo il portiere dell'Udinese Maduka Okoye e il suo amico ristoratore Diego Giordano. Gli indagati per truffa nell’inchiesta della Procura di Udine sul fronte scommesse sono quattro. Nel mirino dei pm ci sono anche l’imprenditore Mario Bordon e Zhang Lingling, il titolare del punto Snai di Udine da cui è scattato – grazie a un algoritmo – l’allarme per un flusso anomalo di puntate sul giallo ad Okoye in Lazio-Udinese dell’11 marzo del 2024.

Okoye, dal canto suo, si è subito mostrato collaborativo, consegnando il cellulare per favorire l’analisi delle chat e dei conti bancari. Gli inquirenti cercano ricevute di giocate e prove di combine, i legali aspettano gli atti: ci vorrà ancora qualche giorno almeno, visto che il conferimento dell’incarico dell’esame degli smartphone a un tecnico è di qualche giorno fa. Anche l’Udinese rimane in attesa, spiega la Gazzetta dello Sport.