In attesa di seguire i lavori del nuovo stadio dell'Inter, molto probabilmente nell'area di Rozzano, Populous ha ottenuto un altro prestigioso incarico. Dopo una gara particolarmente competitiva, lo studio di architettura internazionale ha avuto il via libera da Penn State per la ristrutturazione del Beaver Stadium, l'impianto di football della Penn State University che vanta una capienza di circa 106 mila spettatori.

"Populous è orgoglioso di essere al fianco di Penn State per il rinnovamento del Beaver Stadium, reimmaginando e innovando la fan experience di una delle location più iconiche nel college football", ha commentato Scott Radecic, senior principal e fondatore di Populous, non che laureato a Penn State di cui è stato anche ex giocatore e capitano nella squadra con la palla ovale. L'annuncio dell'incarico è stato, tra l'altro, condiviso da Alessandro Antonello, AD Finance dell'Inter, sul proprio profilo LinkedIn.