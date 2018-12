Wagner Ribeiro, manager di Gabriel Barbosa, è al lavoro per trovare una nuova sistemazione per il suo assistito dopo la fortunata parentesi al Santos. L'agente, come noto, è in Italia per discutere con l'Inter, club proprietario del cartellino dell'attaccante che vorrebbe cederlo in Europa: in particolare, secondo quanto appurato da TVE Brasil, Piero Ausilio ha ricevuto diversi sondaggi da club del vecchio continente nei giorni scorsi, il che complica il desiderio del Flamengo di trattenerlo in patria. Per superare l'eventuale ostacolo, i dirigenti del Mengao hanno pianificato di volare nel belpaese per parlare con lo stesso Gabigol, Miranda e Gerson. In ogni caso, la priorità del ragazzo del São Bernardo do Campo e del suo staff va verso una direzione precisa: tentare una nuova esperienza in Europa.