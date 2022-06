Il Tottenham fa sul serio per Gleison Bremer, difensore che in Italia piace tanto all'Inter e anche al Milan. Come riporta Tuttosport, Davide Vagnati, ds del Torino, volerà a Londra nei prossimi giorni per incontrare la dirigenza degli Spurs. Bremer continua dare la sua preferenza all'Inter, anche se i nerazzurri, a differenza della squadra di Conte, non riuscirerebbe a dare tutto e subito alla società granata.