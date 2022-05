Si chiude stasera la stagione sportiva 2021/22 con l'ultimo atto, la finale di Champions League. Allo Stade De France di Parigi è il Real Madrid a trionfare sul Liverpool al termine di un match concitato soprattutto prima del fischio d'inizio, slittato alle 21:36 per via della calca che si era formata fuori dall'impianto, con i tifosi del Liverpool che non sono riusciti ad entrare con i tempi giusti sebbene provisti di biglietto. Alla fine a decidere il match è un gol messo a segno al 61' da Vinicius Jr, che ha finalizzato al meglio il predominio territoriale delle merengues. 14esima Champions per il Real, ancora un trionfo per Carlo Ancelotti.