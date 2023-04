Durante il viaggio di ritorno da Empoli, Denzel Dumfries e André Onana si sono ritrovati 'avversari': i due si sono infatti goduti la partita tra PSV Eindhoven e Ajax, rispettivamente le ex squadre del terzino e del portiere dell'Inter. A spuntarla è stata la formazione di Eindhoven con lo stesso punteggio ottenuto dai nerazzurri, un 3-0 molto pesante per i Lancieri. Troppo ghiotta l'occasione per Dumfries, che si immortala mentre prende in giro il suo compagno di squadra. Gesto gradito dalle Lampadine che hanno riproposto il video sul proprio profilo Twitter.