Mauro Milanese, ex difensore, ha parlato a Tuttomercatoweb del caso Acerbi: "Sono contro il razzismo, ma gli insulti tra giocatori in campo ci stanno. Non occorre marciarci sopra. Una cosa è essere razzista, un’altra i comportamenti da campo. Io di insulti ne ho presi tanti… vanno presi nel modo giusto. In Inghilterra mi dicevano italian bastard, ma devi sempre capire il confine. Sono cose di campo che finiscono lì. Anche se oggi bisognerebbe evitare qualsiasi tipo di aggettivo o discriminazione”.