"Un grave lutto scuote il mondo del calcio. È morto oggi all’età di 53 anni Sinisa Mihajlovic , ex calciatore e allenatore serbo con un lunghissimo trascorso in Italia e nel campionato di Serie A. Nel 2019 aveva contratto una forma di leucemia mieloide acuta che dallo scorso marzo lo aveva costretto a sottoporsi ad un nuovo ciclo di cure per contrastare la ricomparsa della malattia. Una lunga battaglia affrontata con coraggio e determinazione, come specificato anche nelle motivazioni del riconoscimento speciale ricevuto nel 2020 nell’ambito delle premiazioni per la Panchina d’Oro". È quanto scrive a FIGC in un comunicato ufficiale per ricordare l'ex difensore e vice allenatore dell'Inter.

"Sono profondamente addolorato, è un giorno triste per il calcio italiano - dichiara il presidente Gabriele Gravina -. Sinisa è stato un protagonista dentro e fuori dal campo, un esempio di passione, determinazione e coraggio, in grado di ispirare e di emozionare. Mihajlovic è stato un campione vero come calciatore, come allenatore, ma soprattutto come persona. In un’epoca spesso contraddistinta dalla falsità, ha saputo anteporre sempre la verità non sottacendo i suoi difetti e le sue debolezze. Anche per questo deve essere ricordata la sua positiva testimonianza di vita".