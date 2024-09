Sergio Aguero ha già scelto il suo Pallone d'Oro 2024, nelle ore in cui la rivista France Football ha svelato i nomi dei 30 finalisti. Secondo il Kun, il migliore giocatore del mondo della passata stagione non è argentino (in lizza ci sono l'interista Lautaro e il portiere dell'Aston Villa Dibu Martinez), ma lo spagnolo del Manchester City Rodri: "Un anno perfetto, se lo merita. Vamos Rodri", ha scritto l'ex bomber su X.

Un año perfecto , se lo merece .

Vamossssssss Rodri https://t.co/IGoQBfmin6 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) September 4, 2024