Trova continuità il Napoli di Rudi Garcia che, dopo la roboante vittoria sull'Udinese, s'impone a Lecce per 4-0. Apre la contesa al 16' il norvegese Ostigard; la reazione salentina c'è ma non è tanto consistente. Così a inizio ripresa Osimhen, appena entrato, raddoppia su assist di Kvaratskhelia. Il tris è di un altro subentrato, Gaetano, che infila all'angolino una bella traiettoria. Archivia la pratica il rigore di Politano in extra-time. 16 gol segnati in sette partite e nuvole allontanate dopo le tantissime critiche di queste settimane rivolte al tecnico. Ora i punti in classifica sono 14, in attesa delle altre.