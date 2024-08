Il Manchester United è prossimo a completare una doppia operazione in entrata dal Bayern Monaco: secondo la BBC, infatti, i Red Devils hanno raggiunto l'intesa coi bavaresi per l'approdo ad Old Trafford del centrale nederlandese Matthijs de Ligt e del terzino marocchino Noussair Mazraoui, in un'operazione da oltre 60 milioni di sterline, quasi 70 milioni di euro.

Nel dettaglio, il Bayern ha accettato un'offerta dello United di 38,6 milioni di sterline, più 4,3 milioni di bonus, per De Ligt, capitano dell'Ajax di Erik ten Hag che ha raggiunto la semifinale di Champions League nel 2019. A questi, andranno aggiunti 12,9 milioni di sterline per il 26enne Mazraoui, il cui arrivo in Inghilterra metterà presumibilmente la parola fine sulle voci relative a Denzel Dumfries, avanzate anche nei giorni scorsi ma prontamente smorzate dall'annuncio dell'accordo imminente per il prolungamento del contratto del terzino ex Feyenoord.