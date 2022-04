Il Manchester United ha nominato un team di importanti consulenti guidata da Populous, lo studio a cui Inter e Milan hanno scelto di affidare il progetto per il nuovo San Siro, e Legends International per iniziare a lavorare alla creazione di un masterplan per la riqualificazione dell'Old Trafford. Successivamente, inizieranno i lavori per lo sviluppo di opzioni per l'Old Trafford e lo studio della loro fattibilità, con l'obiettivo di migliorare significativamente l'esperienza dei tifosi che saranno protagonisti a partire da un incontro tra i consulenti e il Manchester United Fans' Advisory Board a fine mese. Un processo simile è già in corso in relazione alle strutture di allenamento del club, con KSS incaricato di sviluppare un masterplan per una struttura ampliata e all'avanguardia per le squadre maschili, femminili e dell'Accademia.