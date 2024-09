A Milano lo conoscono semplicemente come il 'Custode del Meazza', per averci lavorato per 50 anni. In poche parole, nessuno conosce l'impianto come lui e FanPage.it lo ha interpellato per chiedergli un parere su uno degli argomenti più delicati del momento, il nuovo stadio della città: "Io credo che sia assurdo costruire un nuovo stadio. San Siro ha una vista incredibile perché non ha la pista di atletica che distanzia le tribune dal campo di gioco, per cui il pubblico non è molto lontano dal rettangolo di gioco. Secondo me, in questo momento il Meazza non ha grandi problemi, poi capisco che le società nuove vogliano costruire delle attività economiche all'interno dell'impianto sportivo, ma questo lo si potrebbe fare abbattendo la cancellata esterna. Si potrebbe costruire un anello, che sarebbe il quarto, però a piano terra, il posto perfetto per installare i negozi. Secondo me le società spenderebbero meno di un terzo rispetto ai costi che avrebbero dovendo costruire uno stadio da zero".

In tanti anni di lavoro, in diversi ruoli, al Meazza, il 'custode' ha avuto modo di conoscere molti protagonisti di Inter e Milan. Tra i tanti aneddoti spicca quello relativo a José Mourinho: "Me lo presentò l'amministratore delegato dell'Inter perché il mister voleva 'ispezionare' ogni parte dell'impianto sportivo. Gli ho fatto visitare in un lungo e largo lo stadio, arrivati nello spogliatoio mi chiese molto cortesemente di installare una televisione collegabile al computer per visionare i video dei giocatori durante le partite".