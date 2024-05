Sarà all'insegna delle prime volte l'edizione 2024-2025 della Champions League, la prima col nuovo format a 36 squadre. Che si tratti di debutti assoluti come quello del Girona oppure di apparizioni inedite dall'avvento della fase a gironi, come per il Bologna che prese parte alla Coppa dei Campioni 1964-1965 venendo beffardamente eliminato al primo turno dell'Anderlecht dopo sorteggio con la monetina, o per l'Aston Villa di Unai Emery, che dopo 40 anni dall'ultima volta torna ad assaporare il fascino della massima competizione europea.

La vittoria del Manchester City contro il Tottenham ha infatti certificato la qualificazione aritmetica dei Villans, la formazione di Birmingham che nel suo palmares vanta anche una Coppa dei Campioni vinta nel 1982 battendo in finale il Bayern Monaco.