La Premier League ha aperto un'indagine sul Chelsea per alcune "potenziali violazioni delle regole sul fair play finanziario" durante il periodo in cui Roman Abramovich è stato proprietario del club. Lo riferiscono i colleghi di Sky Sports UK, spiegando che le valutazioni sono ancora in corso e il 28 luglio la UEFA ha annunciato di aver multato i Blues di 10 milioni di euro per aver fornito documentazioni finanziarie incomplete tra il 2012 e il 2019.